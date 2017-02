Ze had gezworen dat ze nooit een tattoo zou zetten, maar nu heeft Astrid er toch één

Astrid Coppens (34) is in Californië volop in de weer met de opnames van haar programma ­’Astrid’ . Ze had gezworen dat ze het nooit zou doen, maar heeft dan toch een tattoo laten zetten.

Net als haar grote liefde Bram ging Astrid in Los Angeles onder de naald bij Daniel Winter, een tatoeëerder die bij de Hollywoodsterren gegeerd is omdat hij gespecialiseerd is in het fijne werk. Hij vereeuwigde bij Astrid en Bram twee pijlen door een cirkel op de linkervoorarm. De ring spreekt voor zich, de pijlen wijzen naar de ringvinger en duiden op ‘vooruit’ en niet meer achterom kijken.

Bram is fier: “De cirkel en de pijl, dat is een kompas, Astrid en ik zijn elkaars thuis. Dat Astrid deze tattoo laat zetten, betekent veel voor mij.” Astrid zegt dat het tatoeëren meeviel. “Ik heb mijn oksels al laten laseren, dat deed meer pijn.”

Foto: rr