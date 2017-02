Hugo Broos: “Al die twijfelaars voor schut zetten, daar wachtte ik op”

En zeggen dat hij eigenlijk als een soort banneling de vlucht naar Afrika nam. Want als er al eens een onbekend Belgisch nummer oplichtte op zijn telefoon, dan was het geheid een televerkoper. Binnenlandse clubs, die belden hem al jaren niet meer op. De finale zondag van de Afrika Cup tegen Egypte is voor Hugo Broos (64) evenveel een revanche als een bekroning voor een prachtcarrière.

Ondertussen is België in de ban van de Afrika Cup en krijgt u alle lof. Kameroen was al jaren het spoor bijster. Nu staat het in de finale met de ­‘Ontembare Leeuwen’.

“Het is formidabel dat ik dit kan ­bereiken. Als coach is er nauwelijks wat groter. Maar het stelt me tegelijk teleur dat mensen in België me pas bij een dergelijke mijlpaal weer prijzen, terwijl er jaren aan mijn kwaliteiten is getwijfeld. Sorry, maar ik krijg al jaren geen kans meer in België. Terwijl ik daar geen reden voor zie. Dat niemand me belt, met mijn palmares... dat is toch raar? Ik weet ook wel dat ik niet meer bij Anderlecht, Club Brugge of Standard trainer zal worden. Dat hoeft ook niet.”

Hoewel u jonger bent dan Georges Leekens, vinden clubs u misschien te ouderwets? Te duur?

“Dat ze het mij dan eens zeggen wat er te ouderwets aan me is. Ik zou het graag weten. En te duur? De laatste zes jaar heeft geen enkele club mij nog gevraagd wat ik wil verdienen. Geen en-ke-le. Zelfs Cercle Brugge niet, dat twee jaar geleden Vanderbiest boven mij verkoos omdat hij meer ervaring had in tweede klasse. Dat vind ik tenminste eerlijk. Trouwens, mijn laatste club in België was Zulte Waregem. Zo duur zal ik dan toch niet zijn.”

Soms lijkt het dat uw rustige ­natuur u parten speelt. U maakt geen cinema.

“Mensen vragen me vaak waarom ik niet stop. Voor het geld hoef ik het niet meer te doen. Waarom dan die miserie op mijn nek halen? Wel, omdat ik niet wil stoppen op een moment dat mijn carrière zachtjes doodbloedt. Dat wil ik niet na zo’n schitterende carrière. Ik wilde me nog eens bewijzen.”

Dus er heerst toch een gevoel van revanche?

“Dat niet. Maar mijn eergevoel speelt wel op. Ik heb lang gewacht om al wie aan mij twijfelde voor schut te kunnen zetten. Dat moment is nu gekomen. En daar geniet ik ten volle van.”

Een finaleplaats op de Afrika Cup, dat opent deuren.

“Ik heb deze job niet aangenomen om deuren te openen. Ik wilde gewoon nog eens bewijzen wat ik in mijn mars heb.”