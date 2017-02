Lex Immers : “Waarom zeggen de mensen zulke dingen over mij?”

‘A Working Class Hero’, een ‘bedrieglijke’ voetballer, de liefde voor zijn vrouw Kelly, de titel met Club – “die een hoop tranen zal opleveren”, ... Lex Immers ging geen enkele pijl uit de weg in deze nine-darter (*).

Bij Club moet vechtjas Immers nu de stilist Hans ­Vanaken (nog) laten voorgaan.

“Dat ik nog niet veel speel, vind ik niet erg. Echt niet. Lex Immers zijnde, kan ik toch niet verwachten dat ik meteen speel in een team dat vorig seizoen kampioen is geworden en bovenaan staat? Uiteindelijk wil ik natuurlijk voetballen, maar ik moet weer in mijn ritme komen. Het vertrouwen komt ook weer helemaal terug, dankzij de mensen die wél in mij geloven. Natuurlijk zit ik op de bank te trappelen van ongeduld: Ik wil er graag in, ik wil druk zetten! Maar het is vanop de bank makkelijk spreken natuurlijk. (lacht) Ik heb er hier meteen weer plezier in gekregen. Wat mij betreft mag Club nu al de optie in mijn contract lichten.”

Uit de Nederlandse pers: “Immers is een zéér beperkte voetballer. Plastischer: waar ­Pellè lijkt weggelopen uit een schilderij van Michelangelo, ziet ­Immers eruit als een groente- en zonlichtmijdende gameverslaafde.”

“Dat niet iedereen fan is van mijn voetbalstijl of hoe ik er uitzie, dat interesseert mij ­eigenlijk niet. Niet meer. In het begin was ik daar gevoeliger voor. Ik denk wel vaak: Waarom zeggen mensen zulke dingen? Jullie kennen mij toch niet? Ik ben een heel ­sociaal en net mens. Iedereen maakt wel eens fouten, maar als voetballer word je dan meteen rigoureus afgemaakt. En in Nederland vinden ze ­elke dag wel iets om over te zeuren. Het wordt steeds erger met al die praatprogramma’s zoals De Wereld Draait Door. In Nederland is niets goed, ­behalve Messi. Dan zeg ik: Ik verdien respect. Kijk naar mijn loopbaan: ADO, Feye­noord, Cardiff en Club Brugge. Ik heb met grote namen gewerkt: ­Ronald Koeman, Fred ­Rutten, ... Ik zeg niet dat ik een fantastische voetballer ben, maar ik heb niets meer te bewijzen. Aan niemand in Nederland. ­Alleen mijn gezin en familie zijn er belangrijk.”

(*) Een nine-darter is een leg bij het dartsspel (starten op 501) met negen darts uitgooien.