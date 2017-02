Nieuwe winterprik op komst

Met temperaturen tot 12 graden was het de afgelopen dagen vrij warm in ons land. Maar begin volgende week komt daar weer verandering in. Er is zelfs kans op enkele sneeuwbuien.

Zaterdag krijgen we veel bewolking met geleidelijk regen vanaf de Franse grens. Het is niet uitgesloten dat er op de hoogste plaatsen van het land tijdelijk ook wat natte sneeuwvlokken vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in Hoog-België en 8 graden in het westen van het land. De wind waait eerst matig uit zuid tot zuidoost. Later wordt hij zwak uit veranderlijke richting.

Zondag is het zwaarbewolkt met regen. In de Ardennen wordt er matige tot hevige sneeuwval verwacht. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas, en rond 7 graden elders. De wind waait matig en krimpt van het oosten naar het noorden.

Maandag is het eerst nog zwaarbewolkt met regen en in de Ardennen sneeuw. Geleidelijk verschijnen er opklaringen. Er kunnen nog buien vallen, die in de Ardennen opnieuw winters kunnen zijn. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden. De wind waait matig uit het noordwesten.

Dinsdag neemt de bewolking snel toe en volgt er regen aan de kust, regen of smeltende sneeuw in het binnenland en sneeuw in de Ardennen. De maxima liggen rond 5 graden. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen.

Intussen heeft zich over West-Rusland en de Baltische staten een krachtig hogedrukgebied ontwikkeld dat vanuit het noordoosten koude lucht naar ons aanvoert. Woensdag halen we nog plaatselijk 7 graden maar koelt het af in de loop van de dag. Wat aan lichte neerslag valt krijgt stilaan een winters karakter.