Ze is 90 jaar, maar Antoinette gaat op kot

Antwerpen / Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht - Met haar 90 jaar is barones Antoinette Pecher uit Lillo de oudste studente van Antwerpen. En mogelijk zelfs van het hele land. Niet ­alleen begint ze met een opleiding aan de Universiteit Antwerpen (UA), ze gaat zelfs ‘op kot’ aan de Ossenmarkt, pal in de studentenbuurt. “Ik zie het als een buiten­verblijf.”

De overgrootmoeder van een tiental achterkleinkinderen heeft zich ingeschreven aan de UA voor een verkort traject wijsbegeerte, hedendaagse geschiedenis en politiek.

“Ik heb altijd al verder willen studeren”, zegt ze. “Ik doe het vooral om jong van geest te blijven.” Ze is dan ook enorm gemotiveerd om haar studie aan te vatten. “Ik heb mijn uurrooster al en kan deze maand beginnen. Ik heb me zelfs al een paar ­studentikoze schoenen gekocht. Maar een ­studentendoop, dat zit er waarschijnlijk niet in. ” (lacht)