Vader bekent dat hij zijn zwangere vrouw doodstak voor de ogen van zijn twee kinderen

Een man uit de Amerikaanse staat Minnesota heeft vrijdag de moord op zijn vrouw en hun ongeboren zoontje bekend. Maanden voordien was de moeder reeds naar de politie gestapt om huiselijk geweld aan te geven.

Yevgeniu Savenok stak zijn zwangere vrouw op 14 mei acht keer met een keukenmes. Dat in het bijzijn van hun twee jonge kinderen. Nadien nam hij hen mee en vluchtte het huis uit. Hij liet haar voor dood achter.

Toen de hulpdiensten aankwamen, was de vrouw al overleden. Ze voerden meteen een spoedkeizersnede uit om haar kind alsnog te redden, maar ook hij overleed enkele minuten later.

Later op de dag van de moord sprak Savenok een bewakingsagent van het hospitaal aan. Hij vertelde dat hij zijn vrouw vermoord had omdat ze zwanger was. Vrijdag bekende hij de moord ook aan de politieonderzoekers. Hij riskeert nu een celstraf van 65 jaar.

“Het is moeilijk om de details te horen over de zinloze moord op Lyuba”, zegt haar familie. “We zijn diep bedroefd en kwaad om het verlies. Het is vooral vreselijk om te weten dat haar zoontje nog kort geleefd heeft. Ze ging hem de naam Ellis geven.”

In 2014 had de vrouw al huiselijk geweld gerapporteerd bij de politie. Ze had verteld dat ze geregeld geslagen werd en kon dat aantonen met meerdere blauwe plekken en verwondingen.