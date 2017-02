Braziliaans dribbelwonder Ronaldinho tekent opnieuw bij FC Barcelona

Het Braziliaanse dribbelwonder Ronaldinho werd vrijdag met grote trom voorgesteld bij FC Barcelona. Uiteraard niet als speler -de beste dagen van de 36-jarige liggen al even achter ons- maar wel als officiële ambassadeur van de Blaugrana. De flamboyante Ronaldinho straalde bij zijn voorstelling. “Ik heb het hier gemist. Ik voelde me altijd al een beetje ambassadeur van Barcelona, maar dat ik dit nu ook officieel mag doen is prachtig”, aldus Ronaldinho.

De 36-jarige Braziliaan hing vorig seizoen zijn schoenen officieel aan de haak na een avontuur bij het Braziliaanse Fluminense in Rio de Janeiro. Ronaldinho speelde vijf jaar bij Barcelona (tussen 2003 en 2008) en scoorde 91 doelpunten in 198 wedstrijden. Hij won tweemaal de Spaanse competitie met Barcelona en won in 2006 ook de Champions League. Daarna werd hij door Pep Guardiola opgeofferd zodat een zekere Lionel Messi een beslissende rol kon opnemen in de ploeg.

Foto: AFP