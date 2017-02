Onbeperkt drinken in een Quick, lukt het echt? Nicolas (16) testte het uit

Onbeperkt drinken in een restaurant. Lukt dat echt? De 16-jarige YouTube-filmer Nicolas Baeke testte het vrijdag uit in een Quick in het Waasland Shopping Center.

Gewapend met een camera en een sporttas vol lege bidons stapte hij het fastfoodrestaurant binnen. Zonder iets te bestellen ging hij in een hoekje zitten. Daarna probeerde hij zo veel mogelijk lege bekers van andere mensen te scoren om zo de bidons te vullen.

Na meer dan een uur heen en weer te hebben gelopen, slaagde Nicolas erin met een volle tas én tien liter cola ongezien naar buiten te stappen.