Belgische belofteninternational op intensieve zorgen na inwendige bloeding

De jonge Belgische doelman Jonathan De Bie (16) liep tijdens een belofteninterland met de Rode Duivels U17 een inwendige bloeding in de milt op. In de wedstrijd tegen Frankrijk kwam hij tijdens een luchtduel pijnlijk in botsing met een tegenspeler. De Waals-Brabantse doelman speelde de wedstrijd wel uit, maar verloor het bewustzijn na de wedstrijd. Hij werd naar het lokale ziekenhuis overgebracht en blijft er dit weekend uit voorzorgen.

Momenteel is de 16-jarige doelman wel aan de beterhand. Zijn toestand is stabiel, al moet hij wel het weekend doorbrengen in het ziekenhuis van Saint-Brieuc. “We hopen dat Jonathan snel herstelt en wensen hem het beste toe”, zo liet de KBVB al weten via woordvoerder Pierre Cornez.