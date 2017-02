Mariah Carey neemt wraak op ex-verloofde

Dat het afgelaste huwelijk Mariah Carey (48) nog zwaar op de maag ligt, is te zien in haar nieuwe videoclip ‘I don’t’. Daar gooit de Amerikaanse zangeres haar peperdure trouwjurk met een glimlach op de brandstapel. Prijskaartje? Zo’n 250.000 euro.

In de muziekclip zien we Mariah verschijnen in een peperdure, witte trouwjurk van het Italiaanse modehuis Valentino. Na twee minuten ruilt ze de bruidsjapon in voor een weinig verhullend rood pakje en gaat de trouwjurk van 250.000 dollar in vlammen op.

Maar niet alleen de bruidsjurk moet eraan geloven. Ook in de tekst van het nummer krijgt haar ex-verloofde een veeg uit de pan. “Als je van iemand houdt, behandel je die niet slecht”, zingt Carey. “Je hebt alles verpest wat we samen hadden. Je denkt waarschijnlijk dat ik nog terug bij je kom maar dat wil ik niet.”

In oktober 2016 kwam er een einde aan de relatie tussen Carey en Packer. Het sprookjeshuwelijk op het eiland Bora Bora werd geannuleerd en inmiddels zou de zangeres een relatie hebben met haar 33-jarige danser Bryan Tanaka.