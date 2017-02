Man onthoofdt vrouw met zwaard en zwerft acht kilometer rond met haar hoofd in de hand

Een 38-jarige landbouwer uit het Indiase Ghareli heeft zijn 28-jarige vrouw onthoofd. Nadien zwierf hij acht kilometer rond met haar hoofd in de hand. Naar verluidt had hij haar betrapt met een andere man.

Volgens lokale inwoners had Narayan Singh (38) zijn vrouw Sarita al twee keer betrapt met een andere man. Hij liet hen telkens gaan met een waarschuwing. Maar toen hij hen op 30 januari opnieuw aantrof, ging hij over tot een gruwelijke daad.

In het midden van een veld onthoofdde hij haar met een zwaard. Getuigen omschrijven hoe hij daarna naar het dichtstbijzijnde politiekantoor stapte om er zijn daden uit te leggen.

“Mijn vrouw heeft mijn vertrouwen beschadigd”, zei hij daar. “Daarom heb ik haar onthoofd. Ik had haar al twee keer gewaarschuwd, maar ze wou haar leven niet beteren.”

