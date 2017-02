Dit huis is volledig gemaakt uit...oude kranten

Oude kranten, wat lijm en vernis: meer had Elis Stenman in 1922 niet nodig om een huis te bouwen.

In Rockport, in de Amerikaanse staat Massachusetts, staat het huis van ingenieur Elis Stenman nog steeds overeind. Samen met zijn familie begon hij in 1922 aan de bouwconstructie, die alleen maar zou bestaan uit kranten. Voor de muren gebruikte hij 215 lagen krantenpapier, die bij elkaar gehouden worden door lijm en vernis. Ook de meubels werden met kranten in elkaar geknutseld. Alleen de open haard werd om logische redenen vervaardigd uit baksteen.

Maar liefst twintig jaar en 100.000 kranten later, kon de familie Stenman eindelijk zorgeloos genieten van hun droomhuis, dat was uitgegroeid tot meest spraakmakende woning van de hele streek. Het gezin zou uiteindelijk zes jaar in het knusse huis met twee kamers wonen.

Toen Stenman overleed, werd het huis omgetoverd tot een museum dat jaarlijks heel wat bezoekers trekt.

Foto: Danielle Walquist Lynch

