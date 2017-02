Eden Hazard loopt halve veld over en scoort in topper: “Prachtig doelpunt”

Chelsea is en blijft titelkandidaat nummer één in de Premier League. Dat hebben de Blues en in het bijzonder Eden Hazard nog eens in de verf gezet in de topper tegen Arsenal. Chelsea stond na de eerste helft al 1-0 voor na een (discutabel) doelpunt van Alonso, maar in de tweede helft trok Eden Hazard alle spotlights naar zich toe. Hij vertrok vanop de middellijn, zette vier Arsenal-spelers in de wind en werkte perfect af: 2-0 en boeken toe voor Arsenal. Uiteindelijk werd het nog 3-1 na goals van Fabregas en Giroud.

Foto: AFP

Foto: AFP

Na het doelpunt van Eden Hazard ging Chelsea-coach Antonio Conte he-le-maal los. Hij vierde als een gek, eerst met zijn trainersstaf en Conte dook daarna het publiek in.

Het contrast kon natuurlijk niet groter zijn met Arsenal-trainer Arsène Wenger. Die zat een schorsing uit in de tribune en keek redelijk beteuterd bij de 2-0. Koren op de molen van de Chelsea-fans, die natuurlijk gretig foto’s namen van de Fransman...

“Het is altijd goed te scoren tegen een topploeg”, vertelde Eden Hazard over zijn magistrale goal bij Play Sports. “Ik weet dat ik meer moet scoren en vandaag deed ik dat. Ik heb genoten van de wedstrijd en de drie prachtige doelpunten die we gescoord hebben. Waar ik aan dacht toen ik de bal kreeg voor mijn doelpunt? Dat ik wilde dribbelen”, lachte de Rode Duivel zijn tanden bloot. “Zoals vandaag lukt het natuurlijk niet elke match. Tegen een team als Arsenal krijgen wij meer ruimte en dus ook meer mogelijkheden. Zodra zij balverlies lijden, kunnen we meteen in de tegenaanval.”