Bekijk hier de weergaloze dribbel en het doelpunt van Eden Hazard

Chelsea is en blijft titelkandidaat nummer één in de Premier League. Dat hebben de Blues en in het bijzonder Eden Hazard nog eens in de verf gezet in de topper tegen Arsenal. Chelsea stond na de eerste helft al 1-0 voor na een (discutabel) doelpunt van Alonso, maar in de tweede helft trok Eden Hazard alle spotlights naar zich toe. Hij vertrok vanop de middellijn, zette vier Arsenal-spelers in de wind en werkte perfect af: 2-0 en boeken toe voor Arsenal. Uiteindelijk werd het nog 3-1 na goals van Fabregas en Giroud.