Fans Lommel United in open brief aan voetbalbond: “Nooit geziene competitievervalsing”

Voor de fans van Lommel United is de maat vol. De aanhang van de rode lantaarn in de Proximus League voelde zich de voorbije weken al benadeeld door twijfelachtige scheidsrechterlijke beslissingen, maar na de match tegen Cercle Brugge (en de daaropvolgende rellen) hebben supportersclubs SC Heuvelhof, Green Lions en Green Angels besloten om actie te ondernemen. “Dit is een nooit geziene competitievervalsing”, schrijven ze in een open brief aan de Belgische voetbalbond.

Omdat trop té veel is besloten de supportersclubs volgende open brief te schrijven.

Hooggeachte Heer J. Verbist ,

Laat ons allereerst beginnen met ons te verontschuldigen voor deze minderwaardige aanhef, want er viel ons niet meteen een bovengoddelijke term te binnen.

Met deze open brief willen wij U de totale afschuw en afkeer verwoorden die gedwongen ontstaan is bij onze supporters.

Het kan U toch niet ontgaan zijn dat de voortdurende –en we wikken onze woorden - ondermaatse arbitrale prestaties hebben geleid tot een nooit geziene competitievervalsing en zeer specifiek tegenover de club van ons hart , Lommel United !

U kan – en we gebruiken het woord zeer bewust opnieuw - toch niet tevreden zijn als U in de media , ook diegene die u niet als pro Lommel kan omschrijven - nu al maandenlang moet vernemen dat foutieve beslissingen een match in een plooi leggen die niet correct genoemd kan en mag worden .

U kan toch niet tevreden zijn als U telkens weer verneemt dat bepaalde scheidsrechters alle rechtvaardigheid aan hun laars lappen en hun gelijk en afschuw tegenover een ploeg en hun supporters afschermen met, meermaals, onterecht gele en rode kaarten te trekken. Over de heimelijke lachjes na afloop van een wedstrijd gaan we het hier even niet hebben. Het mag dan ook niet té negatief worden.

De beelden na de match laten meermaals hallucinante resultaten zien. Inderdaad beelden na de match; we kunnen perfect begrijpen dat niet alle spelfases correct beoordeeld kunnen worden door omstandigheden. Een scheidsrechter is ook maar een mens…

Maar….. het aantal flagrante flaters swingt echter de pan uit. In “de privé” zou zoiets waarschijnlijk een C4 opleveren.

Zo niet bij de KBVB : een onterechte aangesmeerde rode kaart, trouwens ook alweer zeer goed in beeld gebracht op tv, levert een wereldvreemde conclusie op die we tenenkrullend mogen lezen als “de uitsluiting lijkt ons voldoende”.

Handspel in de 16 (mag!), een bal uit doel slaan door de tegenspeler (mag!), onterecht afgekeurde doelpunten (mag!), onterecht goedgekeurde doelpunten (er zit bijna constant een vuiltje in de ogen?), het mag allemaal continu doorgaan. De toevloed is werkelijk ongelooflijk.

Beseft men eigenlijk dat men aan het spelen is met het brood van een Belgische club, met Belgische spelers, en levensvatbaar want géén schulden. Het is in voetballand bijna uniek te noemen.

Maar verder, ook supporters zien de huidige voortdurende toestand, als beledigend ten opzichte van hunzelf. Het stemt ons triest om te zien hoe sommigen, al is het maar voor even, door het lint gaan. Zoiets willen wij niet !

We kunnen bijna stellen dat het min of meer een gevolg is van deze carrousel van foute beslissingen. We laten het woord bewust nog heel even achterwege. Jammer genoeg is ‘pesten op het werk’ enkel strafbaar in bedrijven.

Tot slot zouden we U toch even willen herinneren aan enkele passages die U kan terugvinden op de U waarschijnlijk bekende website “www.fluitjevaneencent.be”.

1 / De scheidsrechter wordt vaak verplicht beslissingen te nemen die niet in de smaak vallen van spelers of publiek, maar hij moet nu eenmaal de spelregels doen naleven. (mogen wij vrijblijvend het woord correct toevoegen? )

2 / Hiermee beschermt hij niet alleen het voetbal maar ook de spelers waartegen de overtreding werd begaan, zonder dat hij stilstaat bij het moment van de wedstrijd of de namen van de spelers. Net zoals in het dagelijkse leven beschikt de scheidsrechter over beslissingsrecht en moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen.

Wij zijn zo vrij even te wijzen op enkele basisregels:

1/ de spelregels (correct) doen naleven en

2/ moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen.

Wij vragen, niet meer maar ook niet minder, dat U er op toeziet dat de spelregels correct worden nageleefd en dat U uw verantwoordelijkheid neemt om de stroom aan foute beslissingen te onderzoeken, zonder vooringenomenheid maar wel door daaraan de passende maatregelen te koppelen. Het zou U sieren en het zou bovendien uniek zijn. Uniek om het vertrouwen van supporters en van toekomstige scheidsrechters te herstellen.

U kan dit, wilt U het ook ?

Alvast bedankt om nota te nemen van onze grieven.

We willen als supporter uiteraard dat onze ploeg wint, maar verliezen met correcte beslissingen, is dan ook wat het is. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar op deze manier kan het niet verder…

Wij zijn voor correcte en niet vooringenomen arbitrage.

We durven wedden dat we nu – toch even - dezelfde mening delen.

Met sportieve groeten,

Supportersclubs Sc Heuvelhof - Green Lions – Green Angels