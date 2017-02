Real Madrid ziet wedstrijd tegen Celta in het water vallen na zware storm

Real Madrid zal nog even geduld moeten oefenen voor een revanche tegen Celta de Vigo, dat de Madrilenen vorige week uit de Copa del Rey kegelde. Hun wedstrijd van zondag in Vigo wordt immers uitgesteld nadat een zware storm het stadion beschadigde. Bij Celta de Vigo is onze landgenoot Théo Bongonda een belangrijke pion.

De burgemeester van Vigo, Abel Caballero, noemde de beslissing in de Spaanse krant El Mundo onomkeerbaar. Delen van de orkaan hadden een stuk van het dak van het stadion van Celta, het Estadio Balaidos, meegenomen. De veiligheid van de supporters kon op die manier niet gegarandeerd worden. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd zal worden ingehaald.

Vrijdagavond werd de wedstrijd Deportivo-Real Betis om dezelfde reden afgelast. Ook het stadion in La Coruna, zo’n 160 kilometer van Vigo, was immers getroffen door de zware storm. Volgens de recentste weersvoorspellingen zijn de stormen overigens nog niet helemaal voorbijgetrokken over Spanje.

Real Madrid staat soeverein aan de leiding in de Primera Division. De Madrilenen hebben, met een wedstrijd minder gespeeld, vier punten meer dan concurrenten Barcelona en Sevilla. Celta de Vigo kampeert op de negende plek.