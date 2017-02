Anthony Vanden Borre betrokken bij rellen na Lommel-Cercle Brugge

Bij de rellen van vrijdagavond na de wedstrijd tussen Lommel en Cercle Brugge uit 1B, was ex-voetballer Anthony Vanden Borre betrokken. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Drie stewards en twee personen van de thuisploeg raakten gewond bij de ongeregeldheden.

Na de wedstrijd tussen Lommel United en Cercle Brugge ontstond er heel wat tumult. Volgens Het Belang van Limburg werd een Lommel-supporter zelfs bedreigd met een mes. Toen de stewards de amokmakers uiteindelijk konden wegleiden, ontstond er een straatgevecht buiten het stadion.

Het Belang van Limburg weet dat Vanden Borre gesignaleerd werd bij dat gevecht. “Hij droeg een lichtgekleurde muts en daarover een kap. Maar het was overduidelijk wie hij was. En hij stond er midden tussen”, citeert de krant getuigen. De politie heeft inmiddels bevestigd dat de ex-Anderlecht-speler ter plekke was, al werd Vanden Borre niet verhoord.

De aanwezigheid van Vanden Borre valt mogelijk te verklaren door zijn vriendschap met Cercle-spits en ex-Rode Duivel Ilombé Mboyo. Het tweetal groeide samen op en staat bekend als goede vrienden.