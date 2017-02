Leider Antwerp verliest kostbare punten in strijd om tweede periode

Antwerp is zaterdagnamiddag in het Koning Boudewijnstadion niet verder gekomen dan een 1-1 tegen Union. De Great Old kwam al een kwartier op voorsprong via Owusu, maar de thuisploeg maakte op het uur gelijk dankzij Rajsel. Doelman Debaty kreeg in de blessuretijd nog een rode kaart. Voor Antwerp, dat na vijf overwinningen op rij nog eens punten verliest, een domper in de strijd om de tweede periodetitel in 1B. De Antwerpenaars blijven wel leider, maar Lierse kan vanavond op één punt komen, als het wint van Tubeke.

De Great Old was continu baas in de eerste helft, maar wist maar een keer te scoren. Na goed doorkoppen van Lallemand volstond het voor de zeer goed spelende Owusu om de 0-1 onder Saussez te schuiven.

Antwerp had nog kansen via onder meer Dequevy, Omolo en Lallemand, maar meer dan veel dominantie zat er voor de rust niet meer in. En dan werd de snelle 0-1 nog afgekeurd. Union, het lelijke eendje in de reeks volgens sommigen, kwam er amper aan te pas in de eerste helft. Geen creativiteit, geen druk, en al zeker geen kansen.

Foto: BELGA

Tweede helft

Een totaal ander beeld in de tweede helft. Union steeds meer onder stoom en iets na het uur wist Rasjel voor de thuisploeg te scoren: Debaty leek een knal van dichtbij nog uit doel te houden, maar de bal dwarrelde binnen.

De partij lag helemaal open. Antwerp kwam niet meer tot echte kansen terwijl Union in de slotfase erg gevaarlijk was, maar Debaty was telkens redder in nood. Toch werd de Antwerpdoelman nog de antiheld toen hij even voor affluiten een rode kaart kreeg na een duw op Rasjel. Het bleef 1-1.

Na vijf overwinningen op rij verliest Antwerp nog eens punten, maar de Great Old blijft na dit weekend zeker leider in 1B. Volgende week speelt het in eigen huis tegen eerste achtervolger Lierse.