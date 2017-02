Leipzig ziet kloofje met Bayern München groter worden

In de Duitse Bundesliga heeft Leipzig op bezoek bij het nummer drie in het klassement Dortmund punten laten liggen. Leipzig verloor er met 1-0. Bayern München had eerder al gelijkspeeld tegen Schalke 04, waardoor de kloof tussen de nummers 1 en 2 gegroeid is tot vier punten.

Bayern München kreeg Schalke 04 op bezoek, maar de Duitse Rekordmeister kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Nog voor de rust stond die stand op het scorebord. Robert Lewandowski opende wel de score voor de thuisploeg na negen minuten. Die stiftte de bal over Schalke-keeper Ralf Fahrmann in het doel. Maar nog geen vier minuten later stond de stand weer gelijk. Een scherp schot van Naldo ging voorbij een graaiende Manuel Neuer in de linker benedenhoek van het doel. Voor beide ploegen dreigde er nog gevaar, maar zowel Bayern als Schalke misten de nodige efficiëntie.

Puntenverlies voor Leipzig

Dat Bayern op een gelijkspel bleef steken in eigen huis, betekende goed nieuws voor nummer twee Leipzig. Die mochten naar het nummer drie Dortmund trekken om tot op een punt te komen van de Rekordmeister. Maar Leipzig liet die kans liggen. De wedstrijd tegen Dortmund eindigde op 1-0, na een goal van Pierre-Emerick Aubameyang. Ousemane Dembélé gaf met een subtiel pasje de bal aan Aubameyang die de bal in een leeg doel binnenkopte. De assistgever moest op het uur wel vervangen worden, hij had zich aan de knie geblesseerd.

Door het puntenverlies staat Bayern München nu met vier punten voorsprong aan de leiding. Leipzig staat tweede, Dortmund bekleedt de derde plek op acht punten.