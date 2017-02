Barcelona boekt eenvoudige zege tegen Bilbao en komt voorlopig op één punt van Real

FC Barcelona heeft zaterdag op de 21ste speeldag van de Premier League een makkelijke 3-0-zege geboekt tegen Athletic Bilbao. De Catalanen komen zo voorlopig terug tot op één punt van leider Real Madrid. De Koninklijke heeft wel nog twee wedstrijden te goed.

Na een vroeg openingsdoelpunt van Alcacer (15’) was het opnieuw Lionel Messi die de show stal in Camp Nou. Vanuit een heel scherpe hoek trapte hij een vrijschop rechtstreeks op doel. Bilbaodoelman Iraizoz blunderde en het stond 2-0.

Na de pauze nam rechtsachter Vidal (67’) alle spanning weg met een knappe individuele actie. Barcelona komt in de stand nu op 45 punten, na 21 speeldagen. Leider Real Madrid telt 46 punten na 19 wedstrijden. Normaal gesproken nam de Koninklijke het zondag op tegen Celta de Vigo, maar die partij werd uitgesteld nadat het stadion van Celta beschadigd werd door een zware storm.

Valencia verloor dan weer met 0-4 van Eibar. Zakaria Bakkali mocht in de 73ste minuut invallen voor de thuisploeg. Valencia is in de stand pas 16de met 19 punten.