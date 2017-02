Lukaku gooit hoge ogen met vier goals: “Voelde me al goed toen ik naar het stadion reed”

Romelu Lukaku beleefde een absolute topdag in de competitiematch tegen Bournemouth. De Rode Duivel scoorde maar liefst vier keer tegen Bournemouth, de eerste keer dat een Belg zoiets lukte in de Premier League. ‘Big Rom’ is nu ook topschutter in de Engelse hoogste klasse. “Ik voelde me al goed toen ik naar het stadion reed.” Trainer Ronald Koeman en legendarisch ex-spits Alan Shearer hadden niets dan lof voor de bonkige spits.

De vier doelpunten van Romelu Lukaku waren uiteraard één van dé gespreksonderwerpen van het Engelse voetbalprogramma Match of The Day. De Rode Duivel mocht eerst zelf zijn zegje doen over zijn knalprestatie, en onthulde dat die vier goals er niet zomaar kwamen. “Ik voelde me al goed toen ik vanmorgen naar het stadion reed”, vertelde de Rode Duivel. “Het draait allemaal om instinct, maar daar werken we op training dan ook bijzonder hard aan. Ik ben heel blij, voor het ganse team.”

Trainer Ronald Koeman was kwistig met de lof voor Lukaku. “Romelu heeft getoond dat hij één van de beste afwerkers in het voetbal is”, zei hij. “Wat hij vandaag liet zien, is echt uitstekend. Lukaku is een spits van wereldklasse. Hij wordt elke dag nog beter, maar zijn grote kwaliteit is hoe efficiënt hij is. Ik heb het genoegen elke dag op het trainingsveld te staan als hij traint op zijn afwerking - dat doet hij elke dag. Hij was heel belangrijk voor ons vandaag, want om te winnen moest we minstens vier keer scoren.”

Foto: Photo News

Shearer: “Nu nog meer scoren tegen de top zes”

Ook de legendarische Engelse aanvaller Alan Shearer, goed voor ruim 250 goals in zijn carrière, keek met grote ogen toe. “Lukaku heeft alles van een topaanvaller. Hij is nog maar 23 jaar oud, maar heeft nu al een goed doelpuntenratio. Hij was echt geweldig.”

Toch zag de man die vooral bekend is van zijn periode bij Newcastle nog één puntje dat beter zou kunnen bij ‘Big Rom’. “De laatste drie jaar scoorde hij amper drie doelpunten in de dertig duels die hij scoorde tegen ploegen uit de top zes. Dat komt natuurlijk ook doordat zijn team het in die matchen moeilijk heeft, maar toch denk ik dat hij daar nog meer zou moeten kunnen scoren. Dat is de volgende stap die hij moet zeggen om een hoger niveau te halen.”