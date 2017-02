Meisje sterft op attractie in Chinees pretpark

Een 13-jarig meisje is in een pretpark in het zuidwesten van China om het leven gekomen op een attractie. De autoriteiten hebben het pretpark nu laten sluiten, melden lokale media zondag.

Het dodelijk ongeval werd vastgelegd met smartphonecamera en schokkende beelden, waarop te zien is hoe het meisje uit de attractie wordt geslingerd, werden massaal gedeeld via sociale media.

Onderzoekers stelden vast dat de veiligheidsgordel van het meisje op de ‘Travel Through Space’ was doorgebroken en dat de veiligheidsstaaf niet kon verhinderen dat ze uit de attractie naar beneden viel in het Chaochua Park. De ouders hebben reeds ingestemd met een schadevergoeding van 870.000 yuan (ongeveer 117.373 euro) voor de dood van hun enige kind.

De attractie zou in december nog getest en goedgekeurd zijn, maar dat wordt nu in twijfel getrokken. De laatste controle zou zijn uitgevoerd in 2013. De Chinese veiligheidsautoriteiten hebben besloten dat alle pretparken het gebruik van deze attractie tijdelijk opschorten in afwachting van een uitvoerige controle door de producent.