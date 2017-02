Zo komen Ikea-producten aan hun naam

Of je nu winkelt bij Ikea Gent of de Amerikaanse vestiging in San Francisco: de Zweedse productnamen zijn amper uit te spreken. Maar toch zit er volgens de winkelketen een logica achter namen zoals SLÄKTING of SÄLLSKAP.

De universele benamingen werden bedacht door Ikea-oprichter Ingvar Kamprad (90), die er maar niet in slaagde om ordernummers en productcodes te onthouden. De man leed aan dyslexie en ontwikkelde zelfs een hulpmiddeltje om de naam van zijn eigen keten te onthouden. Het letterwoord IKEA is namelijk een acroniem voor Ingvar Kamprad Elmtaryd (de boerderij van zijn ouders) en Agunnaryd (zijn geboortedorp).

Maar daar stopt het niet. Achter elk product of meubelstuk zit een heuse logica, die zorgvuldig bijgehouden wordt in een database. De naam van het product moet steeds verband houden met de functie van het meubel of decoratiestuk. Gastontwerpers mogen zelf enkele productnamen voorstellen maar een samengesteld comité zal het voorstel wikken en wegen en toetsen aan de bestaande database. Gevolg? Het overgrote deel wordt door Ikea zelf bepaald. We geven enkele voorbeelden:

* Badkamerartikelen krijgen vaak de naam van een Zweeds meer of waterloop mee

* Voor het beddengoed halen ze de mosterd bij bloemen en planten.

* Bedden en kasten worden vaak vernoemd naar Noorse plaatsen

* Boekenkasten, bureaus en stoelen krijgen een Scandinavische jongensnaam

* Voor vazen, kaarsen(houders) en kommen werd gekozen voor een fruitsoort of Zweedse plaats

* En voor kinderartikelen werd inspiratie gezocht in de dierenwereld

* Voor de benaming van tuinartikelen werd een beroep gedaan op Scandinavische eilanden

Wie toch een moedige poging wil ondernemen om de productnamen correct uit te spreken, kan alvast oefenen met behulp van onderstaand filmpje.