Trump wil Melania’s hand niet vasthouden in het openbaar

Melania maakte vrijdag haar eerste publiekelijke vertoning sinds de inauguratie van Donald Trump, twee weken geleden. De twee landden met hun vliegtuig op de luchthaven van het Amerikaanse Palm Beach toen ze op weg waren naar Mar-a-Lago, een luxeresort dat sinds 1980 in de handen is van Trump. Toen de president en zijn first lady uit het vliegtuig stapten, hielden ze elkaars hand nog vast, maar van zodra het grote publiek hen te zien kreeg, liet Donald Melania’s hand los. Melania probeerde de hand opnieuw te pakken, maar daar ging Donald nogal ongemakkelijk mee om.