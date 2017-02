Deze knappe blogsters geven de aftrap van het nieuwe seizoen Komen Eten

Het nieuwe seizoen van Komen Eten gaat maandagavond van start op VIER. Kijkers kunnen daarvoor maar beter hun beste hashtags bovenhalen, want het startschot wordt gegeven door vier hippe blogsters. #Gezellig, #KomenEten.

Hanne uit Gent

De eerste blogger is de 24-jarige Hanne uit Gent. Het leven van Hanne wordt door maar liefst 8.000 mensen online gevolgd, dus is het voor haar als blogger enorm belangrijk om goed voor de dag te komen en een goede eerste indruk te maken. Haar volgers kennen haar onder de naam: Hannewhale, gewoon omdat dat leuk klonk.

Voor het dessert wil Hanne origineel uit de hoek komen en creatief aan de slag gaan met een moelleux en gemarineerde peer. Maar ook bij het aperitief gaat ze voor een aparte opener: een cocktail gevuld met knalroze suikerspin. Op z’n minst een Instagramwaardig drankje.

Hanne uit Gent Foto: VIER

Silke uit Schoten

De tweede hippe vogel is de 23-jarige Silke, beter bekend als Silkeblogs. Als je je mooi voelt, straal je dat ook uit. Net daarom is Silke zo’n fan van make-up. Haar blog behandelt de onderwerpen beauty, fashion en lifestyle. Na anderhalf jaar bloggen, wist Silke ondertussen al meer dan 20.000 lezers te bereiken.

Maar ook naast het bloggen is Silke erg ambitieus. Samen met haar beste vriendin startte ze een eigen zaak op. Naast beautykenner is Silke ook veganist. Daarom trakteert ze haar gasten dinsdagavond op een vegan sushi, een pasta pesto en veganistische brownies.

Silke uit Schoten Foto: VIER

Kiki uit Oud-Turnhout

De derde blogster is de 23-jarige Kiki, die naar eigen zeggen een echt ‘spiegelmens’ is. Online kan ze haar ei kwijt op A way of dreaming, waar ze voor haar 6.000 volgers schrijft over alles wat met mode te maken heeft.

Tijdens de week droomt Kiki vooral van schoenen, want dan werkt ze als verkoopster in een schoenenzaak. Naast bloggen houdt Kiki ook van het stylen van mensen. Stylen kan je immers vergelijken met Komen Eten, want in beide zaken telt het motto: klant is koning.

Thuis heeft Kiki een indrukwekkende dressing waaruit ze elke dag haar eigen look kan samenstellen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat haar menukaart uit een spiegel bestaat. Kiki trakteert haar gasten woensdag niet alleen op lekker eten, maar ook op een speciale gaste: ontwerpster Maria Marcus.

Kiki uit Oud-Turnhout Foto: VIER

Alice uit Knokke

De laatste blogster van de week is de 22-jarige Alice uit Knokke. Naast Rechten studeren, is mensen inspireren via Instagram haar grote doel. Alice is een vrolijk meisje, met één slechte gewoonte: ze komt nogal vaak te laat… Maar dat hoort erbij, het heet dan ook niet voor niets fashionably late zijn.

Donderdag deelt Alice alvast één geheim voor de perfecte instagramfoto: goede belichting, goede compositie en veel kleur. Haar menu presenteert ze op drie polaroids.