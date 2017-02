Daarom slapen we, en het is niet alleen omdat we moe zijn

Het is evolutionair bepaald, om het lichaam te herstellen en zelfs om energie te sparen: over slapen gaan al jaren de vreemdste theorieën de ronde maar nieuw onderzoek wees uit dat we slapen...om overbodige informatie vergeten zodat we de volgende dag iets nieuws kunnen leren.

Om te kunnen leren, moeten er verbindingen,zogenaamde synapsen, groeien tussen de neuronen in onze hersenen. Dankzij die verbindingen kunnen neuronen op een snelle en efficiënte manier informatie uitwisselen. In deze ‘mini-netwerken’, die fungeren als geheugen, worden nieuwe herinneringen of gebeurtenissen opgeslagen.

Uit eerder onderzoek van Giulio Tononi en Chiara Cirelli, biologen aan de universiteit van Wisconsin-Madison, bleek dat synapsen tijdens de dag zo snel groeien dat de hersenen overbelast worden. Maar als we slapen, wordt het aantal verbindingen teruggedrongen en keert de rust terug in ons hoofd. Er ontstaat weer ruimte om de volgende dag nieuwe herinneringen of informatie op te slaan.

Muizen

In 2013 werd de theorie in de praktijk omgezet. Tononi en Cirelli bekeken de hersenen van muizen, waarvan het slaapproces sterk op dat van mensen lijkt, van dichtbij. Met een speciaal snijapparaat werden kleine stukken hersenweefsel weggesneden bij muizen die net ontwaakten en bij hun soortgenoten die al een tijdje wakker waren. “Bij muizen die net ontwaken waren er 18 procent minder synapsen aanwezig dan bij de dieren die wakker bleven”, zegt Tononi in Science Journal.

Maar niet elke verbinding krimpt opnieuw. “We vergeten op een slimme manier. Ongeveer één vijfde van de synapsen veranderen tijdens het slapen niet. Het is dus mogelijk dat deze verbindingen informatie of herinneren bevatten waarmee de slaap niet mag knoeien.”

Tononi maakt zich sterk dat deze nieuwe informatie nuttig kan zijn bij het samenstellen van slaapmedicatie. “Of slaappillen ook een invloed hebben op de verbindingen tussen de neuronen moet nog uitgezocht worden maar we sluiten dat zeker niet uit.”