Dit is waarom veel animatiefiguurtjes witte handschoenen dragen

Mickey Mouse, Bugs Bunny, Goofy, Sonic the Hedgehog... Veel animatiefiguurtjes hebben een gemeenschappelijke eigenschap. Ze hebben allemaal witte handschoentjes aan. Maar waarom is dat eigenlijk zo?

Professor John Canemaker van de Universiteit van New York heeft die vraag beantwoord in een interview met Vox. Volgens hem is er echter meer dan één reden.

Mickey Mouse zonder witte handschoenen

“In het begin van de geschiedenis van animatie werden bepaalde technieken gebruikt om het proces gemakkelijker te maken”, zo begint hij zijn uitleg. Zo werden figuurtjes - zoals Felix de Kat - vaak ronder afgebeeld omdat hoeken moeilijker te tekenen waren.

Maar in het tijdperk van de zwart-witanimatie was er nog een probleem. Voor kijkers was het moeilijk om de vingers aan de handen van het figuurtje te zien. Het zag er gewoon uit als een zwarte ‘klomp’. Door handschoenen toe te voegen, waren de vingers eindelijk wel duidelijk zichtbaar.

Racisme

Onder meer Walt Disney paste die techniek toe bij Mickey Mouse vanaf 1929. Het was gewoon gemakkelijker. Maar dat was niet de enige reden. Er schuilt ook een ander verhaal achter.

In de kortfilm The Opry House (1929) is te zien hoe Mickey Mouse met witte handschoenen op de piano speelt in een vaudeville show (een populair muziektheater met liederen, red.). De vroege animatie was vaak gebaseerd op de traditie van vaudeville, en dan vooral op minstrel.

Minstrel was een populair type muzikaal vermaak in de Verenigde Staten in de negentiende eeuw. Blanke mensen traden tijdens dergelijke shows op met zwarte schmink om de spot te drijven met Afro-Amerikanen. Ze hadden dan losse kleren, overdreven schmink en witte handschoenen aan. Als een racistische parodie.