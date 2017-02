Vrouw maakt spectaculaire duik vanop 16 meter hoog platform op cruiseschip

De Amerikaanse schoonspringster Cesilie Carlton (35) heeft op sociale media een spectaculaire video gedeeld. Op de beelden is te zien hoe de vrouw een indrukwekkende duiksprong maakt vanop een zestien meter hoog platform.

Alsof de hoogte op zich al niet indrukwekkend genoeg is, bevond de schoonspringster zich ook nog op een cruiseschip. Meer bepaald aan boord van de Harmony of the Seas, dat met zijn capaciteit van 5.479 mensen het grootste passagierschip ter wereld is.

Carlton deelde de beelden vorige week op Instagram. Sindsdien zijn ze al meer dan 250.000 keer bekeken.