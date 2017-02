Hoelang Rafinha buiten strijd is, is nog niet bekend. Foto: EPA

Rafinha Alcantara heeft zaterdag in het competitieduel van FC Barcelona tegen Athletic Club (3-0) een neusbreuk opgelopen. Dat bevestigt Barça op de clubwebsite.

Rafinha moest in Camp Nou in de 50e minuut gewisseld worden na een ongelukkige botsing met doelman Ter Stegen. Hoelang de 23-jarige Braziliaanse middenvelder buiten strijd is, maakte Barcelona niet bekend.