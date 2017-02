Twintigtal Belgische toeristen geëvacueerd na brand in hotel in Marrakech

Na een hotelbrand zondagnacht in het vijfsterrenhotel ‘Jardins De La Koutoubia’ in het Marokkaanse Marrakech zijn 19 Belgische toeristen geëvacueerd. Dat melden touroperatoren TUI en Thomas Cook zondagnamiddag. De brand brak na sluitingstijd uit in een van de restaurants van het hotel. Alle gasten konden op tijd uit het hotel worden gehaald en niemand raakte gewond.

Touroperator Thomas Cook had vijftien Belgische klanten in het hotel op het moment van de brand, zegt woordvoerder Koen van den Bosch. “Onze klanten zijn allemaal geëvacueerd naar een ander hotel en onze diensten ter plaatse staan met hen in contact om eventueel alternatieven te zoeken”, klinkt het.

Of de Thomas Cook-klanten de rest van hun reis in een ander hotel zullen moeten doorbrengen, is volgens van den Bosch op dit moment nog niet duidelijk.

Panique generl pour échapper du feu qui détruit une partie de notre hôtel à Marakech. pic.twitter.com/ev0aOC8hM3 — Elguerrouj Hicham (@ElguerroujHicha) 5 februari 2017

TUI had vier Belgische klanten in het hotel. Die zijn volgens woordvoerder Piet Demeyere allemaal geëvacueerd naar een ander hotel in de buurt. Ook de zes Belgen die later vandaag nog aankomen, zullen onderdak krijgen in een ander hotel.