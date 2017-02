Cast van Grey's Anatomy brengt geweldige ode aan Beyoncé

Superster Beyoncé is zwanger van een tweeling en dat zult u geweten hebben. De originele aankondiging van haar zwangerschap ging de wereld rond en werd ook al verschillende keren op hilarische wijze nagebootst. Camilla Luddington, die in de ziekenhuisserie ‘Grey’s Anatomy’ gestalte geeft aan chirurg Jo Wilson, is net zoals Beyoncé in blijde verwachting. Enkele leden van de cast van de serie vonden dat de uitgelezen kans om hun versie van de bekendmaking te creëren, met de zwangere - en niet al te enthousiaste - Luddington in de hoofdrol