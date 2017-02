Roeselare weet weer wat winnen is na een 2 op 12. Het won met 2-1 op eigen veld van Oud-Heverlee Leuven en blijft zo in het spoor van Antwerp en Lierse. The Great Old staat eerste met 23 punten, Lierse is tweede met één puntje minder en Roeselare blijft derde met 19 punten. Zo blijft het spannend in de tweede periode in de Proximus League, met nog slechts drie speeldagen voor de boeg.