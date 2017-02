Martinez na wereldgoal Hazard: “Hij doet me aan Messi denken”

Roberto Martinez mocht gisteren het kunststukje van Eden Hazard vanop de eerste rij bewonderen. De Belgische bondscoach was aanwezig op Stamford Bridge voor de topper tegen Arsenal en zag de Rode Duivel het halve veld overlopen alvorens te scoren. “Hij doet me veel aan Messi denken”, vertelde Martinez aan Goals on Sunday.

Er zijn niet veel spelers die kunnen wat Eden Hazard gisteren deed, in de topper tegen Arsenal dan nog. De Belg kreeg de bal nog op eigen helft, liep zonder enige hulp van ploegmaats gewoon de ene na de andere Arsenal-speler voorbij en trof uiteindelijk overhoeks raak. Grote klasse, de match lag door de 2-0 meteen in een beslissende plooi.

Enkele meters hoger keek Belgisch bondscoach Roberto Martinez met grote ogen toe. “Wat Hazard doet is uniek”, lichtte de Spaanse trainer van de Rode Duivels toe bij voetbalprogramma Goals on Sunday. “Zijn manier van voortdurend accelereren en weer tot stilstand komen, doet me veel aan Messi denken. Er zijn niet veel spelers die zoveel controle hebben over het moment en verdedigers meetrekken naar de plaatsen waar ze willen. Zijn balbehandeling is sensationeel, zijn maturiteit verrassend.”

Foto: AFP

Liefde voor het spel

Volgens Martinez heeft de renaissance van Hazard veel te maken met zijn veranderde rol op het veld. “Op zijn 26ste is Eden op het ideale moment in zijn carrière gekomen en het systeem dat Chelsea speelt, hetzelfde als wij bij de Rode Duivels gebruiken, heeft hem nieuw leven ingeblazen. Vorig seizoen was het waarschijnlijk makkelijker hem te neutraliseren toen hij nog op de linkerflank speelde, nu is het veel moeilijker die één-tegen-één-situaties te vermijden.”

“Het leuke aan Eden is dat hij bijna een terugkeer naar het verleden is. Hij is verliefd op het spelletje. Zijn vader was een voetballer en zijn broers zijn dat ook. Thorgan speelt ook bij de Rode Duivels, en hij heeft nog twee jongere voetballende broers. Zijn liefde voor het spel is oprecht en komt van nature. Ook als hij geen prof was geworden, zou hij nog gevoetbald hebben.”

