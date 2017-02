Marine Le Pen: "Binnen de zes maanden referendum over EU"

Marine Le Pen van het radicaalrechtse Front National heeft vamiddag een grote meeting gehouden in Lyon. Le Pens optreden in Lyon was perfect geregisseerd, met een inleidende film, en een opzwepende entree van de kandidate. Ze belooft, als ze wint, een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie.

Zaterdag maakte Le Pen bekend dat ze nu ook het NAVO-lidmaatschap van Frankrijk in vraag stelt. Dat bleek uit het programma van FN voor de presidentsverkiezingen. Het FN wil tegelijk meer aan defensie spenderen en de verplichte legerdienst weer invoeren. Lees meer.

“Intelligent protectionisme”

De rechtspopulisten wijzen bovendien internationale vrijhandelsverdragen als CETA of TTIP af. Ze eisen in de plaats een “intelligent protectionisme”, en willen inlandse boeren en vissers ondersteunen. De meerwaardebelasting mag niet verhoogd worden en de inkomensbelasting moet naar beneden.

Om Frankrijk veilig te maken is een nultolerantiebeleid nodig, argumenteert FN. Buitenlandse delinquenten moeten automatisch uitgewezen worden.

De onafhankelijke kandidaat Macron eiste na de aanval met een machete op vier militairen in Parijs een versterkte strijd tegen het terrorisme. Als hij in mei wint, wil hij tegen 2022 in totaal 10.000 politieagenten en gendarmes in dienst nemen, zei Macron voor duizenden aanhangers.

De vroegere minister van Economie sprak zich voorts uit voor een verhoging van het Franse defensiebudget tot 2 procent van het bbp. Nu wordt 1,8 procent van het bbp aan defensie besteed. Macron pleitte ook voor meer Europese samenwerking op het vlak van defensie. Naar zijn meeting kwamen volgens de organisatoren ongeveer 16.000 mensen.