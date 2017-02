Vazquez niet naar Panathinaikos

Victor Vazquez, deze winter weer in beeld bij Standard, hoopte op de laatste dag van de transfermarkt nog op een transfer naar het Griekse Panathinaikos, maar in laatste instantie sprong de transfer af. In Griekenland werd gesuggereerd dat het om medische redenen was en de Profvoetballer van het Jaar 2015 met zijn knie sukkelde. De Spanjaard ontkent dat formeel.