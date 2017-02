Vergiftigd, overreden en van organen beroofd. Wat is er in godsnaam gebeurd met deze Britse zakenman?

Niemand weet precies wat er bijna negen jaar geleden gebeurd is met Barry Pring, de Britse zakenman die in 2008 van de baan werd gemaaid in Oekraïne. Zijn internetbruid wordt verdacht, maar er blijkt nu heel wat meer aan de hand...

De 47-jarige Pring verloor het leven toen een auto hem met een snelheid van 128 kilometer per uur aanreed in het Oost-Europese land. Negen jaar later is zijn dood nog steeds een groot mysterie. Vorige week kreeg de zaak echter een boost nadat uit een hoorzitting bleek dat hij wel degelijk onder verdachte omstandigheden om het leven kwam.

Moord dus, en zijn vrouw Ganna Ziuzina is de hoofdverdachte. Pring leerde de 38-jarige Oekraïense ‘danseres’ kennen via het internet in 2006 en ze trouwden niet veel later. Maar er is meer aan de hand. Zo miste het gerepatrieerde lichaam van de Brit zowel beide nieren als de lever. Bovendien bleek zijn lichaam gebalsemd, waardoor het onmogelijk is om zijn bloed te testen.

Dat was nochtans cruciaal in het onderzoek. Pring voelde namelijk een brandend gevoel tijdens het eten van zijn laatste maaltijd, enkel uren voor zijn dood. Waarschijnlijk werd de zakenman dus vergiftigd.

‘Zwarte Weduwe’

Shaughan Pring, heeft nu nieuwe hoop in de strijd om de moordenaar(s) van zijn broer te vinden, een strijd die de familie al meer dan 230.000 euro kostte. Kritiek op Ziuzina, die de bijnaam ‘Zwarte Weduwe’ kreeg, spaart hij echter niet. “Ganna leeft als een koninging”, aldus Shaughan, die daarmee verwijst naar de villa van 800.000 euro waar ze woont met haar nieuwe vriend. “De politie in Oekraïne heeft nog niets gedaan voor Barry. En ze gaan nu ook niet meer beginnen, zeker niet omdat ze corrupt zijn.”

Al waarschuwde hij wel zijn schoonzus. “Ze heeft ons onderschat”, zegt Shaughan. “Ze heeft nooit kunnen voorspellen dat een stille broer uit Devon deze zaak in handen zou nemen.”

Handschoen

De hoorzitting in Exeter bracht nog enkele details van die fatale dag in 2008 aan het licht, die Shaughan sterken in zijn strijd. Zo blijkt nu dat de auto die Barry Ping overreed gestolen nummerplaten te hebben en zonder lichten gereden te hebben. Ziuzina liet haar man aan zijn lot over door terug te gaan naar het restaurant waar ze net gegeten hadden, om zogezegd een achtergelaten handschoen te gaan halen.

Ook Barry’s getuige Peter Clifford en mama Irene zijn ervan overtuigd dat de Oekraïense betrokken was bij de, zo blijkt nu, moord op Barry. “Ze was uit op zijn bezittingen en geld”, aldus Irene Pring.

Ziuzina, die haar naam veranderde in Julianna Moore, verblijft momenteel in het Spaanse Marbella, samen met zakenman Ivan Lister en hun dochter. Ze werd al drie keer ondervraagd door de politie maar nooit officieel in verdenking gesteld. Ze schreef onlangs een blog waarin ze haar onschuld uitschreeuwt.