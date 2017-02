Brutale overval op klaarlichte dag bij gepensioneerd koppel in Wondelgem

Wondelgem / Gent - Fernande De Gusem (70) en haar man Rudy De Boo (62) kregen zaterdag op klaarlichte dag een overvaller op bezoek. “Mijn man heeft zich vreselijk geweerd. Maar de man kon toch weg geraken met 350 euro.”

Fernanda was zaterdag, zoals altijd, op wandel met de hondjes. “Rond kwart na twaalf kwam ik thuis. Ik deed de deur open en ging binnen. Vlak voor ik de deur dichtgooide, glipte er een man naar binnen. Hij duwde me tegen de grond, kwam bovenop me zitten en neep mijn keel dicht.” De vrouw beleefde de schrik van haar leven en kon nog net naar haar man Rudy roepen.

“Dat was mijn grote geluk. Elke zaterdag gaat Rudy naar de muntenclub. Zaterdag moest hij er vroeger zijn, om het veertigste verjaardagsfeest voor te bereiden. Normaal zou hij om half twaalf de bus nemen. Maar omdat een vriend voorstelde om hem met de auto op te pikken was Rudy vroeger thuis.”

De ex-rijkswachter zat op de computer te werken en liep naar beneden. “Daar is een enorm gevecht begonnen. Mijn man heeft ontzettend veel klappen moeten incasseren. Op een bepaald moment haalde de dader een grote schroevendraaier uit zijn binnenzak. Hij dreigde ermee, maar Rudy kon het ding afnemen. Hij probeerde hem te steken maar dat lukte niet. De dader droeg een lederen vest en daar raakte mijn man niet door.”

Dader op de vlucht

Uiteindelijk sleurde de overvaller Rudy naar achter in de woning. “Hij wou hem, denk ik, opsluiten in het toilet. Maar hij had pech, want die deur kan niet op slot.” Intussen was Fernanda naar de buren gelopen en daar kon ze de hulpdiensten verwittigen. De overvaller merkte dat Fernanda weg was en nam toen zelf de vlucht. Mét een buit. “Mijn man had 350 euro op zak, dat heeft hij samen met de andere inhoud van zijn geldbeugel meegenomen.”

Rudy De Boo slaagde er niet in om de man te achtervolgen. “Hij was te zwaargewond. Zijn ribben waren geraakt en hij bloedde hevig uit zijn oogkas.” De ex-rijkswachter kon nog net zien hoe de man in de Voorhavenlaan in een kleine, rode auto stapte. “Hij heeft de hele tijd geen woord gezegd. We weten dus niet welke taal hij spreekt.”

Fernanda beseft dat ze aan erger is ontsnapt. “Die man was niets ontziend. Geweld was duidelijk geen probleem. Was mijn man hier niet geweest, wat eigenlijk het plan was, dan was het misschien fataal afgelopen voor mij. En dan ging het om roofmoord, in plaats van over een overval.”

Fernanda en Rudy De Boo werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis maar konden daarna gewoon terug naar huis.