De wedstrijd tegen AA Gent eindigde al in de eerste helft voor Davy De fauw nadat de verdediger van Zulte Waregem in botsing kwam met Yuya Kubo. De fauw moest onmiddellijk gewisseld worden. Volgens trainer Francky Dury heeft De fauw een luxatie van de schouder opgelopen en riskeert hij twee tot drie maanden aan de kant te staan. In dat geval is zijn seizoen zo goed als voorbij.