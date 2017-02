Kara blijft zorgenkind van Anderlecht

Anderlecht deed het vrijdag tegen Lokeren zonder verdediger Kara Mbodj. De Senegalees was pas terug van de Afrika Cup én na zijn gemiste transfer naar Leicester of Crystal Palace en hij was nog niet inzetbaar. Paars-wit weigerde eind januari een bod van 10,5 miljoen euro op Kara omdat coach René Weiler zijn defensieve patron absoluut niet kwijt wou. Maar de speler sukkelt ook al een tijdlang met een sluimerende knieblessure. Hij kan er wel mee voetballen, maar soms speelt de kwetsuur op en specialisten bekijken nu zelfs of hij geopereerd moet worden aan het kraakbeen van zijn kniegewricht.

Indien dat het geval is, dan stelt zich vooral de vraag wanneer: meteen of pas na het seizoen? Eens de Afrikaan onder het mes is gegaan, zal hij namelijk minstens twee maanden onbeschikbaar zijn en RSCA zit al niet zo dik in de centrale verdedigers. Trainer Weiler zal volgende week tegen Zulte Waregem wel weer op de bank zitten. De coach miste vrijdag nog het duel met Lokeren na het overlijden van zijn vader. Hij was wel erg geraakt door de steunbetuigingen van de fans via spandoeken. “Ik wil onze supporters en die van Lokeren bedanken voor het geweldige gebaar”, stelde hij. “Die vele steunbetuigingen betekenen veel voor mij en mijn familie. We vergeten dit mooie gebaar nooit.”