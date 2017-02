België is gezegend met een hoop spitsentalent, maar er is maar één de beste

Je zou bijna te doen hebben met Romelu Lukaku. Dan scoort hij er eens vier in een match, dan moet hij de aandacht delen met een geniale goal van Eden Hazard en met een vijfsterrenprestatie van Dries Mertens. Lukaku maakte er al zestien dit seizoen, maar krijgt de opmerking dat hij alleen scoort tegen de kleine ploegen. Alsof topschutter zijn in Engeland met een korreltje zout moet worden genomen. Lukaku is absolute top, en hij wordt alleen nog beter.