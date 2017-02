De koning wil zijn tuin niet delen

Maak van de koninklijke tuin in Laken een openbaar park: Open VLD, SP.A en N-VA pleitten er al voor, zonder succes. Maar een nieuwe resolutie in het Brussel Parlement kan daar nu verandering in brengen. Ook minister Jambon gaat aan de Regie der Gebouwen vragen om het dossier te onderzoeken. Iedereen lijkt ervoor gewonnen. Behalve de koning zelf.

Wie Brussel binnenrijdt langs het kasteel van Laken ziet een hek van drie meter hoog en zes kilometer lang, zwaar ­beveiligd met prikkeldraad en bewakingscamera’s. Achter de blinde muur, onttrokken aan de ogen van de nieuwsgierige automobilisten: een reusachtig park van 186 hectare park, oftewel 250 voetbalvelden, bijna zo groot als het Vorstendom Monaco.

De koninklijke tuin in Laken is al eeuwenlang exclusief voorbehouden aan de koninklijke familie. Politieke partijen proberen die grote groene vlek in hartje Brussel al jaren permanent toegankelijk te maken voor het grote publiek, zonder succes. Maar nu lijkt voor het eerst schot in de zaak te komen. Oppositiepartij Groen dient dinsdag in het Brussels parlement een resolutie in om de tuin open te stellen en ook de Brusselse meerderheid werkt aan een eigen versie. Het moet een stevig signaal worden richting het koninklijke paleis. “Brussel heeft nood aan een groene ruimte en die is er”, zegt Groen-parlementslid Annemie Maes. Ze wijst naar het “inspirerende voorbeeld” in Oslo. “Daar maakt de Noorse koninklijke familie er geen probleem van om het mooie natuurdomein rond het paleis open te stellen.”

Het ideale moment

In tegenstelling tot de vorige pogingen, zien de Brusselse partijen kans op slagen “omdat de tijd er rijp voor is”. Lees: omdat de republikeinse N-VA het nu in de federale regering voor het zeggen heeft.

De regering-Michel heeft in elk geval een serieuze vinger in de pap. Via de Regie der Gebouwen, een departement van N-VA-minister Jan Jambon, is de regering voor 49 procent rechtstreeks eigenaar van het koninklijke domein in Laken. De overige 51 procent is in handen van de Koninklijke Schenking. Dat departement valt onder minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), maar is volledig autonoom en beslist niets zonder toestemming van het paleis.

“In principe kan de regering het deel van Jambon gewoon openstellen en kan Van Overtveldt druk zetten op de Koninklijke Schenking”, zegt monarchiekenner Hendrik Vuye, parlementslid voor de fractie Vuye-Wouters. Nu twee N-VA’ers bevoegd zijn voor de twee departementen is het volgens Vuye ook hét moment om de beslissing door te drukken.

Foto: © JTB Photo \ UIG

Njet van het paleis

Het kabinet-Jambon belooft alvast aan de Regie der Gebouwen te vragen om het idee te onderzoeken. “Maar het dossier is een juridisch kluwen en ook praktisch niet zo gemakkelijk te realiseren. We moeten nog altijd te allen tijde de veiligheid van de koning kunnen garanderen. En we moeten de goedkeuring krijgen van de ­Koninklijke Schenking”, zegt de woordvoerder van Jambon.

De koninklijke familie staat alleszins niet te springen voor de plannen. Het is geen groot geheim dat de familie gesteld is op haar private tuin. Koning Filip gebruikt de tuin intensief om te joggen of zijn hond uit te laten. Vóór zijn koningschap gebruikte hij de tuin zelfs om rondjes te vliegen met zijn ­helikopter, tot grote frustratie van de buren.

Het paleis wil niet officieel reageren, maar volgens insiders is het openstellen van een deel van het park al op tafel ­gelegd op de raad van bestuur van de Koninklijke Schenking. “Het voorstel is niet echt warm onthaald”, klinkt het. “De intendant van de koning, Noël De Bruyne, haalde het punt meteen weer van de agenda, zonder tegenargumenten.”

Foto: BELGA

Foto: © Clément Philippe