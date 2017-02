Belgische jeugdkeeper van Tottenham even kritiek na gescheurde milt

Er was dit weekend paniek rond de jonge Belgische keeper Jonathan De Bie (17). De jeugdinternational verloor vrijdag het bewustzijn na de interland Frankrijk - België (5-1) bij de U18 en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis in Saint-Brieuc. Daar bleek dat zijn milt gescheurd was en hij een interne bloeding had. Na een luchtduel was De Bie in botsing gekomen met een tegenstander en ondanks de snerpende pijn was hij blijven voort voetballen tot aan het eindsignaal.