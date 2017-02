Met deksel van waterput de huurbaas doodgeklopt

Lille - Het Turnhoutse gerecht onderzoekt de moord op bio-ingenieur Paul Boeye (51). Die was zaterdagnamiddag aan het werk aan een waterput op zijn boerderij in Gierle. Alles wijst erop dat de huurbaas uit Brecht er om onduidelijke redenen gedood werd door de twee huurders van het domein, een failliete varkenskweker (56) en diens zoon (20). De twee zitten in de cel op verdenking van moord. “Het moet een ongeval geweest zijn.”

De braafste man van het dorp. Zo wordt Paul Boeye (51) omschreven in zijn thuisdorp Sint-Lenaarts, deelgemeente van Brecht. Een gerespecteerde bio-ingenieur en bedrijfseconomisch adviseur bij accountantskantoor SBB Brecht. Zijn vrouw, de moeder van hun drie kinderen, runt in het dorp een dokterskabinet. Boeye verhuurt ook een boerderij, twintig kilometer verderop, in Gierle.

Een boerderij die hij enkele jaren geleden opkocht na het faillissement van varkensboer Jef V. (56). Die laatste was op zijn toppunt goed voor 250 zeugen en 1.550 mestvarkens, maar moest in 2012 de boeken sluiten. Mede door een arbeidsongeval van zijn vrouw, die stierf na een val van een ladder.

Boeye, thuis in het wereldje door zijn werk als adviseur van landbouwers bij overnames, kocht de boerderij over. Jef V. kreeg de garantie dat hij de woning en bijhorende stallen mocht blijven huren.

Ongeval?

Zaterdag was huurbaas Paul Boeye op domein ‘Boskant’ aanwezig. Volgens onze informatie was hij aan het werk aan de waterput, vooraan op de boerderij. Wat er in de late namiddag precies gebeurde, blijft voorlopig een mysterie. Zeker is dat ruzie ontstond met Jef V. en diens zoon Marnik (20). Speurders vermoeden dat het geschil beslecht werd met een harde klop op het achterhoofd van Boeye met het deksel van de waterput. Dat werd ons gisteravond uit goede bron bevestigd. Vader en zoon belden nadien zelf de hulpdiensten, die enkel het overlijden van Boeye konden vaststellen.

De twee werden meegenomen voor verhoor en gisteren door de onderzoeksrechter formeel aangehouden op verdenking van moord, hoewel beiden volhouden dat er geen kwaad opzet mee gemoeid was. Volgens hen raakte het slachtoffer gekneld onder het deksel en gaat het om een tragisch ongeval.