Belg dreigt zelfmoord te plegen door van Brooklyn Bridge te springen omdat hij vreest voor deportatie

De politie van New York heeft zondag maar nipt een drama kunnen vermijden. Een Belg dreigde ermee van de Brooklyn Bridge te springen omdat hij vreesde om het land uitgezet te worden door de regering-Trump.

De identiteit van de man is voorlopig nog onbekend. Wel is zeker dat twee agenten op patrouille twee achtergelaten rugzakken vonden vol met kleren en persoonlijke spullen. Toen ze de eigenaar probeerden te lokaliseren zagen ze een man staan op één van de staalkabels (zie foto onder) van de brug, klaar om naar beneden te springen en zichzelf dus van het leven te beroven.

Foto: Photo News

Er werd meteen versterking gevraagd. Toen die snel ter plaatse was, werd het verkeer afgeleid van de brug. Een van de agenten begon op de Belg in te praten. De man vertelde dat hij naar de Verenigde Staten was gekomen met een toeristenvisa en nu bang was om het land uitgezet te worden.

De agent kon de man uiteindelijk overtuigen om naar beneden te komen en ze klommen beiden op het dak van een ziekenwagen, in veiligheid. De Belg werd opgepakt en naar het Bellevue Hospital gestuurd voor een psychiatrische evaluatie.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eind januari aan dat reizigers en vluchtelingen uit zeven moslimlanden 90 dagen lang geen toegang krijgen tot de VS. Meer bepaald mensen uit Iran, Irak, Jemen, Somalië, Libië, Syrië en Soedan. Het decreet van Trump houdt ook een immigratiestop in van 120 dagen (van onbepaalde tijd voor Syrië) voor vluchtelingen uit die landen. Die periode moet de VS de kans geven om een minutieus controlesysteem op poten te zetten om te controleren wie de VS wil binnenkomen.

Vrijdagavond besliste een federale rechter echter dat het inreisverbod discrimineerde. Hij blokkeerde meteen de uitvoering ervan in heel de VS. Het Witte Huis en Donald Trump zelf veroordeelden die uitspraak en gingen in beroep. Hoewel Trump overtuigd was van zijn gelijk - “we zullen winnen”, zei hij - oordeelt een beroepsrechter nu anders. Lees meer.

“Land in gevaar”

Trump haalde zondag overigens opnieuw uit naar de rechterlijke macht voor het blokkeren van zijn inreisverbod. Zoals gewoonlijk deed hij dat via Twitter.

“Ik kan gewoon niet geloven dat een rechter ons land zo in gevaar brengt. Als er iets gebeurt geef ik hem en ons rechtssysteem de schuld. Mensen stromen binnen. Slecht”, aldus de Republikein in een eerste tweet.

“Ik heb het departement van Binnenlandse Veiligheid de opdracht gegeven om mensen die ons land binnenkomen heel nauwgezet te controleren. De rechtbanken maken de job heel moeilijk”, zo vervolgde Trump.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie tekende zaterdag beroep aan tegen de beslissing van een federale rechter van vrijdag om het inreisverbod te blokkeren dat president Donald Trump een week eerder had ingesteld voor inwoners van Iran, Irak, Syrië, Jemen, Somalië, Soedan en Libië. Het hof van beroep in San Fransisco gaf de Amerikaanse overheid zondagochtend echter ongelijk.

Het is niet de eerste uithaal van Trump naar de rechters die zijn inreisverbod tegenwerken. “De beslissing van deze zogezegde rechter... belachelijk en ze zal ongedaan gemaakt worden”, zo zei Trump onder meer over de federale rechter die het verbod vrijdag blokkeerde.