Lady Gaga brengt in grootse show op Super Bowl boodschap van tolerantie

De American footballers van New England Patriots hebben in de nacht van zondag op maandag na een ongelofelijke comeback de Super Bowl gewonnen. Ze versloegen in de finale van de National Football League Atlanta Falcons. Het was de allereerste keer dat een Super Bowl in verlenging werd beslist (34-28). En alsof dat nog niet genoeg was, viel er ook naast het veld genoeg te beleven. Voor de miljoenen tv-kijkers waren er natuurlijk de commercials maar er was ook popidool Lady Gaga, die tijdens haar optreden een boodschap van tolerantie meegaf in een grootse show.

De American footballfinale vond plaats in Houston, en wordt traditioneel het meest bekeken op televisie in de Verenigde Staten. Optreden tijdens de rust is dan ook een eer die enkel de grootste artiesten te beurt valt, met dit jaar Lady Gaga als uitverkorene. Haar optreden van veertien minuten startte behoorlijk spectaculair. Ze begon op het dak van het NRG Stadium, waarvan het schuifdak speciaal voor haar werd geopend.

Foto: AFP

Ze zong de patriottische nummers “God Bless America” en “This Land is Your Land”, die eraan herinnerden dat Amerika “een natie van vrijheid en gerechtigheid voor iedereen” is. Vervolgens daalde ze via kabels af naar een soort toren, van waarop ze “Poker Face” zong. Eens op de begane grond ging ze verder met “Born This Way” en een medley van haar bekendste nummers.

Foto: AFP

In de aanloop naar het optreden werd er gespeculeerd over de vraag of Lady Gaga, een felle tegenstandster van Donald Trump, haar optreden zou aangrijpen om een politieke boodschap de wereld in te sturen. “Ik zal alleen uitspraken doen die ik al mijn hele carrière doe”, zo zei de zangeres eerder deze week. “Het wordt vooral een boodschap van eenheid en gelijkheid, maar ook van liefde en gastvrijheid die tot het DNA van dit land behoren”, aldus de zangeres, die woord hield zondag.

Foto: REUTERS

Foto: EPA

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

