Preud’homme geeft zichzelf compliment: “België heeft sterke coaches”

Een trainer die wint, heeft altijd gelijk. Maar een trainer die niet verdient te winnen en met één wissel een wedstrijd doet kantelen, die toont zijn meesterschap. Michel Preud’homme zag zijn elftal een helft lang amechtig lijden tegen Charleroi. Eén vervanging in de rust maakte dat de landskampioen met een bonus aan de leiding blijft.

Het succesrecept van Charleroi is bekend. Een betonnen dubbele gordel, met potig verdedigen en scherpe tegenprikken. Het is geen toeval dat de Zebra’s na Club over de minst gepasseerde defensie beschikken. Een helft lang speelde blauw-zwart als een stel crash test dummies: je kapot rijden op de muur en maar hopen dat de schade niet te erg is.

Rechtsachter Palacios wist zich geen raad met de boulevard aan ruimte en bleek toch nog wat bleu. Vossen werd opgevreten door zijn bewakers. Izquierdo zat in de tang. Vanaken verloor duels. En Refaelov leek wel die zwoegende Israëliër uit de pre-Preud’homme-tijd: veel geblaat, weinig wol. Kortom, Charleroi was baas. Een 0-0 leek onafwendbaar.

Vormer meid van alle werk

Foto: Photo News

Preud’homme greep halfweg in en verving zijn rechtsachter voor een aanvaller. Palacios kreeg de rust waar hij naar leek te snakken, sloophamer Wesley kwam erop.

Dat had verregaande gevolgen. Omdat Wesley nu de rug van Vossen dekte, moest Vanaken een rij lager gaan voetballen. Bij gebrek aan verdedigers op de bank werd Ruud Vormer zelfs de offensieve rechtsachter. “Ik heb dat al eerder gedaan, maar toch riep ik Ruud in de rust bij mij in mijn kleedkamer”, vertelt Preud’homme. “Kijk Ruud, ik wil jou daar zetten. Als je er niet in gelooft, dan is het moeilijk om te doen. Maar Ruud zei meteen: Coach, als de ploeg daarom vraagt, doe ik dat meteen. Vormer heeft een schitterende mentaliteit. En hij kan alles. Alleen om in doel te staan, is hij wat te klein.”

De wissel veranderde niet alles. Izquierdo bleef tot zijn eigen frustratie tegen een muur oplopen. En Refaelov deed minder in 80 minuten dan zijn vervanger, de lichtvoetige en veelbelovende aanwinst Rotariu. Maar Club kwam wel weer in de match. Dankzij een vervanging die een domino-effect genereerde waar de tactisch sterke Mazzu geen respons op had. Vormer zorgde vanaf rechts wél voor voorzetten. Vanaken kon nu wél het spel verdelen. En Vossen kreeg eindelijk wél kansen.

Meer dan beuken

Preud’homme gaf zichzelf een compliment – al dan niet bedoeld – door te benadrukken dat België “sterke coaches” heeft. “Ze vinden zelfs oplossingen als er geen zijn. Charleroi pakte drie weken geleden uit met een nieuw systeem (van een defensie met vier naar een 3-5-2, nvdr.). Dan moet je daarop reageren. Dat is het mooiste aan deze job: een oplossing vinden voor de uitdagingen die de coaches in België bieden.”

Mazzu doet het: met heel beperkt materiaal het maximale eruithalen. En Preud’homme doet het: als te veel spelers uit vorm zijn, dan helpt alleen een meesterzet. Zoals gisteren.