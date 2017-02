Flatgebouw ontruimd voor brand: “Vermoedelijk kwaad opzet”

Kortrijk - In de nacht van zondag op maandag zijn 29 mensen geëvacueerd uit een flatgebouw in Kortrijk, nadat er vuur was ontstaan in de kelder. “Er is vermoedelijk kwaadwillig opzet”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De schade bleef beperkt.

De brand ontstond kort na middernacht in de kelder van het appartementsgebouw in de Stationsstraat. Er was hevige rookontwikkeling. Tijdens de bluswerken werden alle bewoners tijdelijk geëvacueerd naar een café aan de overkant. Het vuur was snel onder controle.

Volgens burgemeester Van Quickenborne is er wellicht kwaad opzet in het spel. “Er zijn camerabeelden voorhanden. We zullen de daders dus kunnen identificeren”, aldus de burgemeester.

Niemand raakte gewond. Rond 2 uur maandagochtend konden de bewoners opnieuw naar hun woning.