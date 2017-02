Neymar op zijn 25: dubbel zoveel goals als Ronaldo (en toch zal hij er nooit evenveel maken)

Voor Neymar was het gisteren een bijzondere dag: de balgoochelaar van Barcelona blies dan 25 kaarsjes uit. Zo’n verjaardag is ook altijd een mooi moment om wat statistieken op een rij te zetten. Zo blijkt dat de Braziliaan tot nu toe al dubbel zoveel goals maakte als Ronaldo op dezelfde leeftijd.

Vorige week al mengde levende legende Pele zich in het Messi-Ronaldo-debat. Hij verklaarde toen dat zijn landgenoot Neymar veel beter is dan Ronaldo. Een straffe uitspraak? Misschien, maar als we naar de doelpunten kijken kan ze best wel eens kloppen. Of niet?

Foto: AFP

Neymar scoorde tot nu toe al 280 doelpunten in 468 matchen voor zijn club en zijn land. En met nu al vijftig treffers voor de Seleçao twijfelt niemand eraan dat het record van Pele -77 rozen voor Brazilië- binnen enkele jaren sneuvelt. Maar wat betekenen al die cijfers nu precies? Wel, precies zeven jaar geleden -jawel, Ronaldo en Neymar verjaren beiden op 5 februari- zat Ronaldo nog maar aan 162 treffers in 410 wedstrijden. En Messi? Die zat op zijn 25ste verjaardag aan 279 in 405 - eentje minder dan zijn ploeggenoot dus.

Vergelijking loopt mank

Straffe cijfers, niet? Absoluut, maar ze moeten ook gerelativeerd worden. Meer dan vijftig van Neymars doelpunten scoorde hij voor Santos in de Campeonato Paulista, een regionale competitie. Messi speelde alleen nog maar voor Barcelona in topcompetities en ook Ronaldo speelde bij Manchester United op een veel hoger niveau. Daar komt nog bij dat Ronaldo in het begin van zijn jaren vooral op de flanken opereerde. Pas later in zijn carrière schoolde hij zich om tot spits en maakte hij van doelpunten zijn handelsmerk. Dat is ook te merken aan zijn indrukwekkende doelpuntengemiddelde na zijn 25ste verjaardag: dat ging van 0,39 naar een verbijsterend hoge 0,98. Dat betekent dat zijn naam de afgelopen zeven jaar liefst 413 keer op het scorebord prijkte.

Met andere woorden: voorlopig staat de teller van Neymar nog in het groen, maar wil hij zijn carrière beëindigen met dezelfde statistieken als Ronaldo (en Messi), dan zal hij zich nog moeten reppen.