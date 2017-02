Hugo Broos zorgt voor dolle taferelen bij Kameroense fans en spelers maar deelt ook sneer uit

Kameroen kroonde zich zondag tot Afrikaans kampioen door in de finale in Gabon met 2-1 te winnen van Egypte. Voor de Ontembare Leeuwen was het de vijfde eindzege in de Afrika Cup maar de laatste keer dateerde al van 2002. De 64-jarige Hugo Broos werd de eerste Belgische coach die een groot landentoernooi wint en zorgde voor dolle taferelen bij de supporters én de spelers. In een eerste reactie deelde onze landgenoot ook een sneer uit naar de vedetten die een selectie hadden geweigerd.

Kameroen in de finale met 1-2 aan het langste eind tegen favoriet Egypte na een heuse thriller. Na 22 minuten kwam Egypte op voorsprong via Mohamed El Neny maar twee invallers deden het tij nog keren. Op het uur kwamen de Ontembare Leeuwen langszij via Nicolas Nkoulou. De verdediger kopte de 1-1 tegen de netten. In de 88e minuut knalde Vincent Aboubakar Kameroen naar het delirium.

Dat zorgde voor dolle taferelen in het Gabonese Libreville, zowel bij de supporters als bij de spelers:

Sneer naar afwezige sterren

Dat Kameroen mocht vieren, had niemand verwacht toen maar liefst zeven "sterren" een uitnodiging van Hugo Broos voor deze Afrika Cup naast zich neer hadden gelegd. Ondermeer Joel Matip van Liverpool, Allan Nyom van West Bromwich Albion, Schalke 04-aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting en ook Ajax-doelman André Onana zagen de trip naar Gabon niet zitten. Iets wat onze landgenoot duidelijk nog hoog zat na de gewonnen finale:

"Het was hun beslissing maar misschien zeggen ze nu toch tegen zichzelf: 'S***! Waarom ben ik niet meegegaan?' Ik denk dat niemand dacht dat we zouden winnen. Maar we hebben geprobeerd om met de beschikbare spelers de eerste ronde zo goed mogelijk door te komen. Dat hebben we gedaan en toen zeiden we: 'Oké, laten we eens kijken wat er gebeurt tegen Senegal'. We wonnen opnieuw en kregen toen een boost van vertrouwen. Vanaf dan geloofden we dat we met een beetje geluk de finale ook konden winnen."

"Nog veel werk voor Confederations Cup"

Kameroen zal als winnaar van de Africa Cup ook het Afrikaanse continent vertegenwoordigen op de Confederations Cup. Die wordt van 17 juni tot 2 juli in Rusland gespeeld.

Het team van bondscoach Hugo Broos zal het in groep B opnemen tegen wereldkampioen Duitsland, Chili en Australië. De andere poule bestaat uit Europees kampioen Portugal, WK-organisator Rusland, Mexico en Nieuw-Zeeland.

De wedstrijden worden gespeeld in Kazan, Moskou, Sint-Petersburg en Sotsji. Het toernooi wordt beschouwd als een test voor het WK, dat een jaar later in Rusland wordt gehouden.

"Maar we moeten nog veel verbeteren, dat bleek uit de eerste helft in de finale", aldus Broos. "We waren niet goed, zeker niet de eerste 25 minuten, dus dat is iets waar we aan moeten werken. We wisten dat Egypte vanaf het begin zou proberen te scoren maar je ziet dat het lastig mee hadden om daarmee om te gaan, dus er is nog veel te doen."