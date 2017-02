Kristen Stewart laat er geen twijfel over bestaan: "Ik ben zoooo gay"

Kristen Stewart (26) was al op de rode loper verschenen met haar vriendin en was er in interviews al open over geweest, maar heeft het nu nog eens luid en duidelijk gezegd op tv. "Ik ben zoooo gay", klonk het tijdens haar optreden in de Amerikaanse show Satuday Night Live.

Kristen Stewart was de centrale gast tijdens Saturday Night Live. Ze praatte het programma aan elkaar en er waren ook sketches te zien waar ze in meedeed. Toch was het haar openingsspeech die nog het meest opviel. Daarin haalde ze uit naar Trump, die volgens haar een tijdje door haar geobsedeerd was. "Als je me toen al niet graag had, dan zal dat nu zeker niet meer het geval zijn, want ik ben zoooo lesbisch", zei ze onder andere.

In een milieu als dat van Hollywood waar nog steeds heel wat acteurs en actrices in de kast zitten, blijft het een veelbetekenende actie. Nog niet eens zo lang geleden maakte je een kruis over je carrière als je ervoor koos om je publiekelijk te outen. Iets waar Stewart zich dus niet langer iets van lijkt aan te trekken. Om dat helemaal in de verf te zetten, was er tijdens de show ook nog een stomend filmpje te zien waarin ze een huisvrouw het hof maakt.